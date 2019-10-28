الامارات | الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل بمرحلتي العموم رجال وسيدات، في بطولة كأس الإمارات الثانية للسباحة، التي اقيمت على مدار يومين في مجمع حمدان الرياضي، بحضور ومشاركة 580 سباحاً وسباحة من 28 نادياً وأكاديمية، وتوّج سباح الوصل عمر الحمادي أفضل سباح في فئة العمومي.

وأشاد رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، عمر عبدالرحمن آل علي، في تصريح صحافي بالبطولة، مؤكداً أن وجود هذا العدد من المشاركين يؤكد تميز البطولة، وهو ما تريده الهيئة العامة للرياضة لجمع أكبر عدد من الرياضيين، واتساع قاعدة المشاركين في مختلف البطولات الرياضية، وتوجّه عمر

عبدالرحمن بالشكر إلى الاتحاد واللجنة المنظمة على هذا التنظيم الجيد والمشاركة الفاعلة، مؤكداً أن ذلك سيزيد من تطوير المنتخبات الوطنية.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة جمعة البلوشي، أن «الاتحاد اعتمد لأول مرة المشاركة في البطولات المحلية عن طريق الأرقام التأهيلية، وهو ما منحها القوة والتنافس والسرعة في إنهاء السباقات، لتنهتي كل السباقات في الأوقات الرسمية، بسبب عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين المشاركين».