الامارات | فيفياني يقترب من العودة لدوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني يقترب من العودة لدوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل أعمال المدرب الإيطالي، فابيو فيفياني، محمد عبدالله، أن فيفياني يدرس العودة للتدريب في دوري الخليج العربي مجدداً، منذ ابتعاده أخيراً عن تدريب اتحاد كلباء، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «تلقى موكلي فيفياني عرضين من ناديين في دوري الخليج العربي، فضلاً عن نادٍ آخر من الدوري السعودي، وندرس العروض معاً تمهيداً لاختيار الأنسب، بحسب عناصر النجاح المتوافرة»، موضحاً أن المدرب فيفياني يواصل متابعته لمباريات الدوري، ويملك تصورات كاملة عن الفرق المرشح لتدريبها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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