الامارات | سلطان الجسمي بطلاً لافتتاحية موسم الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجسمي بطلاً لافتتاحية موسم الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، لاعب المنتخب الوطني للناشئين، سلطان الجسمي، بطلاً للجولة الافتتاحية من موسم 2019-2020 من بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، أولى بطولات اتحاد اللعبة، التي أقيمت، أول من أمس، برعاية بنك المشرق، واستضافها نادي ياس لينكس في أبوظبي، بمشاركة 77 لاعباً.

وحضر مراسم التتويج، التي تخللها تكريم أصحاب الإنجازات الخليجية والعربية من لاعبي ولاعبات المنتخب، كل من نائب رئيس الاتحاد عادل الزرعوني، والأمين العام للاتحاد خالد الشامسي، وأعضاء الاتحاد، ورئيس قسم المشرق الإسلامي للأفراد ومجموعة الخدمات المصرفية الجهة الراعية لبطولة «الميدالية الوطنية الشهرية»، إبراهيم المهيري.

وعرف لاعب منتخب الناشئين الجسمي كيفية تأكيد موهبته، والتفوق على لاعبين ضمن فئات عمرية أكبر، بانتزاعه المركز الأول للترتيب العام في بطولة تقام بنظام «ستابفورد» العالمي للنقاط، بإنهاء ابن الـ14 ربيعاً المسلك برصيد 44 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط عن أكرم سكيك الذي اكتفى بالمركز الثاني.

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كما سجلت المنافسات تألق لاعبي المنتخب الوطني، حين تشارك أحمد سكيك وسيف ثابت المركز الأول، ضمن منافسات أفضل أداء، بتحقيق كل منهما رصيد ثلاث ضربات تحت المعدل، بعد أن أنهيا مسلك ملعب نادي ياس لينكس المكون من 18 حفرة، بـ69 ضربة، قبل أن تذهب جائزة منافسات فوق 50 عاماً لنائب رئيس الاتحاد، عادل الزرعوني، الذي حقق رصيد 37 ضربة، وتوّج لاعب المنتخب الوطني، راشد العمادي، بجائزة القسم «إيه» بتسجيله 38 نقطة، وذهبت جائزة القسم «بي» للاعب المنتخب، عبدالله الهاشمي، برصيد 37 نقطة.

وحفلت البطولة بإقامة منافسات الناشئين، التي نجح خلالها سلطان العويس في الفوز بالمركز الأول برصيد 44 ضربة، وانتزعت روضة الحفيتي جائزة المركز الأول على صعيد المنافسات الخاصة بمسلك الحفر ذات معدل الثلاث ضربات، وشهدت مشاركة لاعبي أكاديمية «ياس لينكس» للغولف.

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نقطة حصدها سلطان الجسمي ليحصل على المركز الأول.