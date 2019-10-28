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جدة - عمرو شويل أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى شهدت فوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وانتصار المصرى على نظيره كوت دي أور بطل سيشل برباعية. "الخليج 365" يسلط الضوء فى السطور التالية على نتائج مباريات الكونفدرالية اليوم النصر 2 - 2 برولين اف سي نواذيبو 2 - 0 تريانجل إليكت سبورت 0 - 1 دجوليبا هوريا 4 - 2 بنداري اف سي كارا إينوجو 2 - 1 رينجرز كانو سبورت 1- 3 زاناكو Advertisements إنيمبا 2 - 0 تي اس جالاكسي جرين إيجلز 1- 1 حسنية أغادير يونياو دو سونجو 1- 2 بيدفيست ويتس جور ماهيا 1- 1 موتيما بمبي كمبالا سيتي 0 - 0 نادي بارادو يانج أفريكانز 1 - 2 بيراميدز كوت دي أور 0 - 4 المصري فوسا جينيور2 - 0 نهضة بركان

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