شكرا لقرائتكم البدرى: لا يوجد تفرقة فى المنتخب.. وصلاح هو من طلب الراحة فى المعسكر السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، انه لا يوجد معاملة خاصة لبعض اللاعبين فى المنتخب، موضحا أن دوره هو التعامل النفسى الجيد مع اللاعبين الكبار فى تشكيلة الفراعنة لكن دون تفرقه مع باقى اللاعبين.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن محمد صلاح من الركائز الأساسية وأنه سعيد بوجود لاعب فى قيمته وفنياته داخل صفوف الفريق الوطنى.

وكشف البدرى أنه لا يحمل هم المعاملة مع صلاح فى معسكرات المنتخب، لآن المعيار هو العطاء، موضحا أنه تحدث مع صلاح قبل المعسكر ال,ل وطلب اللاعب الراحة فوافق عليها للاستفادة منه فى مباراتى كينيا وجزر القمر.

وقال البدرى أن اصابة صلاح أمام توتنهام اليوم الأحد، بسيطة لا تستدعى غيابه عن المعسكر المقبل.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.