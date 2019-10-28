شكرا لقرائتكم طاقم حاكم من بوركينا فاسو لمباراة إياب المصري وكوت دي اور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى بوركينا فاسو كل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى أومورهو سيستيليو من جنوب السودان.
كان المصري البورسعيدى قد حقق فوزا غاليا خارج الأرض امام كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة احرزها أحمد ياسر ومحمود وادى واموتو وأحمد جمعة
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