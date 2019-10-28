شكرا لقرائتكم المصري: لسنا فريقا مصريًا ولقاء العودة في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد الخولي نائب رئيس المصري غضبه الشديد من تحديد الثالثة عصر يوم 3 نوفمبر المقبل في برج العرب موعدًا للقاء الفريق أمام بطل سيشل في إياب ملحق دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية، إن الأمن حدد الثالثة عصرًا موعدًا للمباراة لأن الاتحاد السكندري مرتبط بخوض مباراة في البطولة العربية في نفس اليوم في السابعة مساءً، مكملًا: "حاولنا التواصل مع محمد مصيلحي

رئيس الاتحاد السكندري لتعديل موعد مباراة الاتحاد لكنه رفض".

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وتابع: "كان هناك اتجاهًا لإقامة مباراة العودة في سيشل بالفعل، لكن تم التراجع عنه، لقاء العودة ستقام بحضور 5 آلاف متفرج".

وأتم: "سنتحرك بالطائرة في التاسعة إلا ربع صباح اليوم الاثنين، على أن يكون الوصول في الخامسة مساءً".