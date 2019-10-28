شكرا لقرائتكم المصري: لسنا فريقا مصريًا ولقاء العودة في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية، إن الأمن حدد الثالثة عصرًا موعدًا للمباراة لأن الاتحاد السكندري مرتبط بخوض مباراة في البطولة العربية في نفس اليوم في السابعة مساءً، مكملًا: "حاولنا التواصل مع محمد مصيلحي
رئيس الاتحاد السكندري لتعديل موعد مباراة الاتحاد لكنه رفض".
وتابع: "كان هناك اتجاهًا لإقامة مباراة العودة في سيشل بالفعل، لكن تم التراجع عنه، لقاء العودة ستقام بحضور 5 آلاف متفرج".
وأتم: "سنتحرك بالطائرة في التاسعة إلا ربع صباح اليوم الاثنين، على أن يكون الوصول في الخامسة مساءً".
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: لسنا فريقا مصريًا ولقاء العودة في برج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.