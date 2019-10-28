شكرا لقرائتكم مروان حمدي يكشف كواليس انضمامه للمنتخب ويؤكد: عماد متعب مثلي الأعلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حمدي في تصريحات تلفزيونية: إنه علم بانضمامه للمنتخب منذ ثلاثة أيام، حيث أبلغه محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة، أنه تلقى اتصالًا من أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر يخبره فيه باختيار مروان للانضمام للمنتخب، متابعًا بأنه تلقى اتصالًا بعد ذلك من طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب ومحمد بركات مدير المنتخب لإبلاغه بانضمامه.

تابع أنه في غاية السعادة لاختياره في معسكر المنتخب متمنيًا أن يستطيع إثبات نفسه وإقناع الجهاز الفني بقدراته، لافتًا إلى أنه رحل عن إنبي لضعفه الجسماني.

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وواصل أن الأهلي حاول ضمه في إحدى فترات الانتقالات، ثم تلقى مفاوضات من المقاصة ووافق مفضلًا إياه على فرق أخرى لوجود إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق وقتها، حيث اختار المقاصة لأن المهاجمين في وجود جلال كانوا يصلون باستمرار إلى مرمى المنافسين.

ولفت إلى أن عماد متعب مهاجم الأهلي هو مثله الأعلي من المهاجمين المحليين.