شكرا لقرائتكم حسام البدرى: أتمنى أن أكون امتدادا لأسطورتي الجوهري وحسن شحاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن يكون امتدادا لأسطورتي التدريب فى المنتخب محمود الجوهري وحسن شحاته، موضحا أنه تعلم منهما الكثير فى مجال التدريب.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن فكره تغير بعد توليه قيادة المنتخب، حيث أن الأمانة تفرض عليه العدالة بين جميع الأندية واختيارات العناصر ألأفضل بغض النظر عن الانتماءات.

ووجه البدرى الشكر الى الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني وكذلك اتحاد الكرة السابق موضحا ان الانتقادات التي طالت المنظومة السابقة كانت نتيجة عدم التوفيق.

وشدد المدير الفنى للفراعنة، على أهمية دوره فى البحث عن الإيجابيات التي اكتسبها المنتخب من الفترة السابقة حتى يمكن الحفاظ عليه ودعمها وكذلك التصدي للسلبيات.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.