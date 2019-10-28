شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينتظم فى مران الأهلى غدا بعد غيابه اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم وليد سليمان صانع العاب الأهلي في مران النادي الأهلي غداً الاثنين، بعد غيابه عن مران اليوم عقب حصوله على أذن بالغياب.

وشهد مران اليوم الأحد مشاركة 12 لاعبا فقط في مران الفريق الجماعي للأهلي، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث استأنف الفريق تدريباته اليوم بعد حصوله على راحة يومي الجمعة والسبت بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وشارك كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وحسين السيد وصالح جمعة وحسام عاشور ورامي ربيعة وأحمد الشيخ ومروان محسن وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، ويطير الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري للإمارات لخوض معسكر هناك استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام يتخلله مباراة ودية أمام فريق بني ياس الإماراتي وسيتواجد اللاعبين الدوليين برفقة الفريق بعد موافقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب على سفرهم على أن يلتحقوا بمعسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر المقبل.