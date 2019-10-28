شكرا لقرائتكم البدرى: الأهلى صاحب الفضل عليا .. وعلاقتى بجماهيره لا يشوبها شائبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أنه يدين بالفضل للنادى الأهلى ادارة وجماهيرا على ما وصل أليه من مكانه فى عالم التدريب.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أنه على اتصال دائم بالكابتن محمود الخطيب وأن علاقته بالنادى جيدة للغاية خاصة أن كل مسئولى الاهلى كانوا أكبر الداعمين لترشحى لتدريب المنتخب الوطنى.

ووجه البدرى الشكر إلى رئيس نادى الزمالك لدعمه اختيارات المنتخب الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بانضمام كهربا للقائمة الأخيرة.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.