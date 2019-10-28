شكرا لقرائتكم نوران جوهر تتأهل الى الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا في سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت نوران في مباراة دور ال 16 على البلجيكية تيني جليس المصنفة رقم 26 على العالم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-3، 11-6.

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ومن الطريف أن نوران كان قد تأهلت إلى دور ال 16 بعد الفوز على نيلي جيليس شقيقة تيني وبذلك تكون نوران أقصت الشقيقتين من بطولة العالم.

وتترقب نوران جوهر التقدم في التصنيف العالمي الجديد المرتقب صدوره أول نوفمبر المقبل، إلى المركز الثاني لأول مرة في تاريخها وذلك بعدما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.