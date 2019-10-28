شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تغادر تنزانيا بعد الفوز على يانج أفريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضى التنزانية فى رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الوطنى ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة فى صباح غدًا الاثنين، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات، قبل العودة للاستعداد لمباراة العودة المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل.

Advertisements

تقدم بيراميدز بهدف أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى بعد صناعة من محمد فاروق فى الدقيقة 63، ثم أحرز بابى تشمبى لاعب يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

بيراميدز واجه يانج أفريكانز بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.