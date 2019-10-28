شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تغادر تنزانيا بعد الفوز على يانج أفريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة فى صباح غدًا الاثنين، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات، قبل العودة للاستعداد لمباراة العودة المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل.
تقدم بيراميدز بهدف أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى بعد صناعة من محمد فاروق فى الدقيقة 63، ثم أحرز بابى تشمبى لاعب يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.
بيراميدز واجه يانج أفريكانز بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.
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