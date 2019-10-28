شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة كلباء لمبتدئي الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على بطولة كلباء لمبتدئي الشطرنج التي جرت منافساتها بصالة نادي اتحاد كلباء بمشاركة العديد من أندية الدولة، وقام الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة بتكريم الفائزين والمشاركين بحضور سعيد خلفان سالم المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعيسى بن هويدن أمين السر العام، وصالح الزعابي إداري الفريق، إضافة إلى رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج، وعمر آل علي رئيس لجنة نشر اللعبة في إمارة الشارقة.

وأثنى خالد الزعابي على التنافس القوي الذي شهدته البطولة وحث الجميع على الاستمرار في بذل الجهد ومواصلة العمل وتطوير المستوى الفني، مقدماً الشكر لأسرة نادي الشارقة للشطرنج على التعاون والجهود المقدرة في نشر اللعبة.

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