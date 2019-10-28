شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر بطل دورة بازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز المصنف ثالثاً عالمياً السويسري روجيه فيدرر للمرة العاشرة لقب دورة بازل في التنس، بفوزه في النهائي على الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 6-2 و6-2.

ورفع المخضرم السويسري البالغ من العمر 38 عاماً، رصيده من الألقاب هذا العام إلى أربعة، بإضافة لقب دورة مدينته إلى ألقاب دبي وميامي الأمريكية وهاله الألمانية.

وهذا اللقب ال103 في مسيرة فيدرر الاحترافية التي تتضمن 20 لقباً في البطولات الكبرى (رقم قياسي).

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