شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «الإمبراطور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الوصل فوزه الأول في الموسم الحالي، وتخلى عن القاع، بعدما تخطى الظفرة 3-1، في استاد حمدان بن زايد، في ختام المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي.
ورفع الوصل رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 7 للظفرة.
وخطف الجزيرة الفوز من اتحاد كلباء 3-2، وتقدم «النمور» بهدف لكن طرد الحارس جمال عبدالله لعب دوراً في ترجيح كفة «فخر أبوظبي» الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74 ثم الفوز في الدقيقة 83 والثالث في الدقيقة 89.
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