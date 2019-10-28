دبا الحصن يصعد بجدارة.. ومصفوت استحق الإشادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أسدل الستار على التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور ال 16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بإقامة مباريات الجولة الأخيرة، حيث لحق دبا الحصن بفريق البطائح إلى دور ال 16، بعد أن حصل على البطاقة الثانية، وسيواجه العين في الدور المقبل فيما ضمن البطائح الترشح قبل الجولة الأخيرة، وسيلتقي كلباء.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز العربي على الإمارات، وتعادل دبا الفجيرة مع التعاون 1-1، فيما فاز الحمرية على مسافي برباعية، وكسب مصفوت العروبة 4-1، وتعادل دبا الحصن والذيد 2-2.

يمكن القول: إن التصفيات أحرجت الكبار، مثل الإمارات ودبا الفجيرة وأعلنت ميلاد فريق مميز ستكون له كلمته في الدوري وهو البطائح الذي صعد بالعلامة الكاملة، وهو الوحيد الذي فاز في كل مبارياته على الرغم من أنه يشارك لأول مرة.

وأوضحت المباريات كذلك أن هناك فرقاً تطورت مثل مصفوت والذيد، وأخرى تراجعت مثل العروبة ومسافي.

وضمن دبا الحصن صعوده، بعدما كان دخل مباراته مع الذيد بفرصتي التعادل أو الفوز وحتى الخسارة وفق حسابات معينة، ورفع الحصن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول ليكرر إنجاز الموسم الماضي، وصعد للعام الثاني على التوالي إلى دور ال 16.

وبالمقابل فقد كان الذيد (8 نقاط) منافساً على الصعود حتى الرمق الأخير، وقد حقق طفرة كبيرة على مستوى النتائج، ويبدو الفريق مختلفاً جداً هذا الموسم على الرغم من أنه احتفظ بمعظم الأسماء التي مثلته في السنوات الأخيرة.

وواصل فريق مصفوت طفرته وحقق فوزاً كبيراً على العروبة بأربعة أهداف لواحد، وكان قد فاز على دبا الفجيرة والذيد، فيما خسر من دبا الحصن وتعادل مع التعاون، ويعتبر مصفوت أكثر الفرق تطوراً من بين فرق الهواة بخلاف البطائح بحساب النتائج.

علامة استفهام

وفي المقابل، فإن خسارة العروبة تضيف علامة استفهام أخرى عن إعداد الفريق وتعاقداته وطاقمه الفني، فالفريق الذي أنهى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي ثالثاً، احتل المركز الخامس في مجموعته بالتصفيات برصيد 4 نقاط فقط.

واستمر دبا الفجيرة بتعادله مع التعاون 1-1 في تقديم صورة باهتة لفريق كان مرشحاً للحصول على بطاقة الصعود دون كثير عناء، لكنه فشل في التفوق على منافسين يفوقهم خبرة وإمكانات، وحصد أربع نقاط فقط، وأعلنت إدارة النادي إقالة المدرب محمد الخديم، والتعاقد مع البرازيلي سيرجو في خطوة حاولت من خلالها تصحيح الأوضاع قبل الدوري.

أما التعاون، فهو مجتهد ومكافح ويحاول أن يفرض نفسه وفقاً لإمكاناته، ولم يحقق أي فوز، ونال ثلاث نقاط في المجموعة من ثلاثة تعادلات.

وفي المجموعة الثانية حقق الحمرية فوزاً كبيراً على مسافي برباعية نظيفة، وكان قد فاز على العربي بسداسية، وقبلها كسب الإمارات بثلاثية، وواضح أن مستوى الفريق يتطور من جولة إلى أخرى.ولم تكن خسارة مسافي مفاجئة، فقد كان مرشحاً لقبول خسارة جديدة عطفاً على الفوارق ومستوى الفريق في البطولة، وهو الوحيد مع التعاون الذي لم يحقق أي فوز في التصفيات، بل لم يحصل مسافي على أي نقطة، وهناك تراجع في مستوى ونتائج الفريق، ورغم أن المدرب إبراهيم بوفود قال إن البطولة مجرد إعداد، لكن هذه النتائج تبدو مخيبة للآمال ومحبطة.

ومنح فوز العربي على الإمارات 2-صفر الكثير من الثقة لأبناء أم القيوين قبل الدوري، ودل أنه فريق يستفيد من أخطائه، أما فريق الإمارات فالنتيجة زادت حيرة أنصاره الذين كانوا ينتظرون أداء مغايراً من الفريق، لكنه تلقى خسارة من منافس لا يمكن مقارنته بخبرة «الصقور».

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حدث مهم

على خط آخر، رأى عارف شلنك مساعد مدرب دبا الحصن أن الفريق خرج بمكاسب كبيرة من التصفيات، وذكر أن المباريات منحته فرصة الوصول إلى أعلى معدلات الجهوزية قبل الدوري.

وتابع: الآن هناك انطباع جيد عن الفريق، وهناك أجواء جيدة، ولكن في الوقت ذاته نحن نعلم أن الدوري يختلف عن الكأس، هناك فرق لم تظهر قدراتها وقوتها في الكأس، وهي لن تكون صيداً سهلاً في الدوري.

وعن مواجهة العين في دور ال 16 قال: إنها فرصة للاعبين لمواجهة فريق كبير ولاعبين كبار، حيث إن اللعب مع فريق مثل العين في حد ذاته حدث كبير، وعلى لاعبي الحصن أن يحرصوا على استغلاله بغض النظر عن النتيجة.

من جهته، اعتبر ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية أن عودة المصابين من أهم مكاسب المباراة أمام مسافي. وقال: أعتقد أننا استفدنا بالفعل من درس مباراة البطائح التي خسرها الفريق بسبب الاعتقاد بسهولة المهمة، الفريق في رأيي يتطور، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى المستوى الذي نأمله، علماً أن المدرب يبذل جهداً كبيراً، وكذلك اللاعبون.

هداف ومتألق

نال البرازيلي رافائيل مهاجم دبا الحصن لقب هداف التصفيات برصيد ستة أهداف، يليه مواطنه الكسندر لاعب البطائح بخمسة أهداف، وسجل الكسندر لاعب العربي أربعة اهداف متساوياً مع العماني سعيد لاعب الحمرية وابن حمودة مهاجم الذيد.

على خط آخر، قدم بكاري كونيه لاعب الحمرية أداء جيداً، وهو سجل ثلاثة أهداف على الرغم من مشاركته في ثلاث مباريات فقط، بعدما تعاقد معه الحمرية بديلاً للبرازيلي جلمار المصاب.