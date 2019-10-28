بولشيتش.. هازارد جديد يسجل «الهاتريك» الأول في مسيرته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

سجل لاعب خط الوسط الأمريكي الدولي كريستيان بولشيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود تشيلسي إلى مواصلة انتفاضته وانتصاراته المتوالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير 4 - 2 على مضيفه بيرنلي اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

والفوز هو الرابع على التوالي لتشيلسي في «البريميرليج» هذا الموسم ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة. وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما بولشيتش (21 عاماً) في الدقيقتين 21 و45. وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللفريق في الدقيقة 56 ثم أحرز زميله البرازيلي ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 58، فيما سجل جاي رودريجيز ودوايت ماكنيل هدفي حفظ ماء الوجه بقذيفتين قويتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 86 و89 على الترتيب.

شبه مشجعو تشيلسي جناحهم الأمريكي بولشيتش بنجمهم السابق البلجيكي ايدين هازارد، وغرد أحدهم عبر «تويتر»: «مشاهدة بولشيتش تعني مشاهدة هازارد مجدداً»، وكتب آخر: «سد فراغ هازارد بجدارة، موسم بولشيتش سيكون أفضل من موسم هازارد وبراندت مجتمعين. سجل بولشيتش هدفاً أكثر «هازاردية» من هازارد نفسه طوال الموسم»، ثم لخص آخر موهبة نجم دورتموند السابق بتغريدة: «هاتريك بولشيتش يجعله ثالث لاعب يسجل في أول موسم له بالدوري الممتاز، ترى كم استغرق هازارد ليحقق نفس الإنجاز؟».

خوف وسعادة

وكشف بولشيتش بعد المباراة عن خشيته من أخذ كرة «الهاتريك» معه قبل أن يذكره زملاؤه بها وقال: «لم أكن أعلم أني عليّ أخذ الكرة ولم أفكر حتى بأخذها لكن زملائي مشكورين ذكروني بها. في أيامي الأولى سجلت «هاتريك» لكن لم يسبق لي أن سجلت ثلاثية على مستوى الاحتراف. لم أصدق عندما عانقت الكرة الشباك في الهدف الثالث. نجحت في ترك بصمة بالأسابيع القليلة الماضية بعد أشهر أولى صعبة عانيت فيها من قلة دقائق اللعب. الفريق كان رائعاً وساعدني زملائي كثيراً ولا بد أنهم عاشوا كلاعبين شباب ما عشته. لامبارد (مدرب تشيلسي) نفسه كان هدافاً وعملت معه يومياً على التسجيل».

وكال أسطورة تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد المديح لصفقة الصيف الذي صنع هدف باتشواي في مباراة الفوز على أياكس بمسابقة دوري أبطال أوروبا مؤخراً وقال: «سعيد جداً لأجله، دار الحديث عن غلاء سعره (57 مليون استرليني ) لكنه نجم في بلاده وكابتن للمنتخب رغم صغر سنّه. أعرف جيداً ما يعنيه ضغط الصفقة الكبيرة، بولشيتش كان يثابر كلما أشركته من الدكة واستحق أن يكون أساسياً أمام بيرنلي وهذا

«الهاتريك» سيمنحه ثقة كبيرة». ونشرت الصحف صوراً لبولشيتش وهو يزور غرفة ملابس اللاعبين في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز بعمر 7 سنوات ويعلق: «أكثر شيء جنوني قمت به هو زيارة تشيلسي، كنت صغير السن جداً وذهبت للتدرب مع فريق تشيلسي للصغار. عدت لذلك الملعب قبل بضعة أسابيع وقلت في نفسي يا للحياة عندما تدور وتعود لنفس النقطة».

زيارة بولشيتش في 17 فبراير 2006 كانت في حقبة مورينيو الثانية في النادي عندما كان تشيلسي يدافع عن لقبه وكان بولشيتش في إنجلترا بسبب عمل والدته المعلمة كيلي ببرنامج التعليم المتبادل لمدة عام، وحينها وقع الأمريكي الصغير في غرام فريق غرب لندن.

تعلم بولشيتش الكرة في أكاديمية نادي براكلي تاون فئة 8 سنوات ثم التحق بأكاديمية بي أي كلاسيكس قبل أن يحصل عليه دورتموند بسن ال 16 في فبراير/‏ شباط 2015 ثم انتقل للبلوز في الصيف ولعب أول مباراة معه في 18 أغسطس/‏ آب بمباراة التعادل مع ليستر سيتي 1-1.

وعلى صعيد مانشستر سيتي حامل اللقب، حدد النادي سعر مهاجمه البرازيلي جابرييل جيزوس (22 عاماً) ب 100 مليون استرليني كي يمنع بايرن ميونيخ الألماني من مغازلة نجمه. وكان جيزوس الذي اشتراه سيتي من بالميراس في 2018 مقابل 28.6 مليون استرليني سجل هدفه ال50 بقميص السماوي في مباراة الفوز على كريستال بالاس 2-صفر رغم أنه لم يكن أساسياً إلا في 4 مباريات هذا الموسم كما تألق في مباراة الفوز على استون فيلا 3- صفر. ويرى المدرب جوارديولا أن جيزوس خليفة على المدى البعيد لنجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (31 عاماً) وسبق أن أبلغ إدارة النادي برأيه لذا أكد سيتي لجميع الراغبين بالحصول على خدمات البرازيلي بأنه «ليس للبيع» وفي حال بيعه فلن يباع إلا ب 4 أضعاف سعره. ويبحث البايرن من جانبه عن مهاجم شاب يدعم خط الهجوم ليسد فراغ المتراجع توماس مولر فضلاً عن فراغ يمكن أن يتركه ليفاندوفسكي في حال صمم ريال مدريد على شرائه في موسم التنقلات الشتوية في يناير/‏ كانون الثاني المقبل.