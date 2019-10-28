«أول بلاكس» يحبط نيوزيلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اتشحت الصفحة الأولى من صحيفة «هيرالد أون صانداي» النيوزيلندية بالسواد صبيحة الهزيمة المذلة لمنتخب الرجبي «أول بلاكس» حامل لقب النسختين الماضيتين على التوالي أمام إنجلترا في نصف نهائي مونديال اللعبة المقامة في يوكوهاما، واكتفت الصحيفة بكتابة عبارة صغيرة جداً وسط السواد: «منتخب أول بلاكس خرج من كأس العالم، إذا رغبتم بقراءة المزيد انتقلوا لقسم الرياضة».

من جهتهم، وقف لاعبو إنجلترا على شكل حرف «V» المستمدة من عبارة «فيكتوري» (النصر) عندما أدى منتخب نيوزيلندا رقصة «الهاكا» الشهيرة، وعلق الكابتن أوين فاريل الذي شوهد بابتسامة ماكرة أثناء تأديتها: «أردنا إظهار الاحترام، لكن بفعل شيء يشير إلى عدم شعورنا بالرهبة منهم.لم نرغب بالوقوف في خط مستقيم، كنا نريد أن نفهمهم بأننا مستعدون للقتال». فكرة الوقوف بهذا الشكل جاءت من المدرب ايدي جونز، لكن حكم المباراة طلب من لاعبي إنجلترا القريبين من الخصم التراجع والوقوف بخط مستقيم وفقاً للوائح التي تفرض وقوف لاعبي الخصم على بعد 10 أمتار من«أول بلاكس» عند تأديته الهاكا بعد سنوات من تعرض لاعبي نيوزيلندا لمضايقات.