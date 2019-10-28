«اليد» و«السلة» و«الطائرة» تودّع «خليجية المرأة» بـ 3 ميداليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: عدنان الغربي وعماد إبراهيم

وأمل إسماعيل وياسمين العطار

ودّعت منتخباتنا الوطنية لكرة اليدّ والسلّة والطائرة، الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة حالياً في الكويت، بتحقيق 3 ميداليات ملوّنة، بعدما أنهى منتخبا السلّة والطائرة مشاركتهما في المركز الثالث وقبلهما «أبيض اليدّ» الذي توّج بالمركز الثاني.

وبنهاية مشاركة منتخبي كرة السلّة والطائرة مساء أول من أمس، ارتفع رصيد الإمارات إلى 22 ميدالية ملوّنة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و6 فضيات و12 برونزية، حققتها منتخبات المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب كرة اليدّ (ميدالية فضية) منتخب البولينج (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة السلّة (برونزية) ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).

كان منتخب كرة السلّة قريباً من تحقيق المركز الأول أو الثاني على الأقلّ لولا إهداره العديد من النقاط السهلة خصوصاً في مباراته الأخيرة أمام البحرين، التي تحكّم فيها بشكل واضح وعمّق الفارق إلى 13 نقطة قبل أن يتراجع آخر 6 دقائق في الشوط الرابع ويتنازل عن أسبقيته للمنتخب البحريني، ليخسر المباراة بفارق 3 نقاط 51-48، بعد انطلاقة قوية في الجولات الثلاث الأولى التي حقق فيها الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 57-45، وعلى المنتخب العُماني 63-22، وعلى المنتخب الكويتي 55-53، وخسارة في الجولة الرابعة أمام منتخب قطر 58-54.

وأنهى منتخب الكرة الطائرة مشواره في الدورة محقّقاً فوزاً واحداً على حساب المنتخب العُماني بثلاثة أشواط نظيفة مقابل خسارتين أمام البحرين 3-1 والكويت 3-1.

وجاءت مشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الأفضل من بين المنتخبات الثلاثة، بتحقيقه المركز الثاني ب 9 نقاط، ما مكّنه من الاحتفاظ بالميدالية الفضّية التي كان حصل عليها في الدورة السابقة، وودّع «أبيض اليدّ» الدورة محقّقاً 3 انتصارات من 4 جولات، حيث تغلب على نظيره العُماني بنتيجة 21-14 ثم على البحرين 28-20 في الجولة الثانية وعلى الكويت 23-8 في الجولة الثالثة، قبل أن يضيع الفوز على قطر من بين يديه في آخر دقيقتين في المباراة الرابعة التي انتهت بخسارته 24-21.

وقبل مغادرتها مقرّ الإقامة في الكويت أمس، وجّهت المنتخبات الثلاثة الشكر إلى نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي.

وعبّر إبراهيم عيسى مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد عن رضاه عن المركز، مؤكداً ارتفاع مستوى الدورة وقوة المنافسة بين جميع المنتخبات المشاركة، وقال: قدمنا صورة مشرفة عن كرة اليد النسائية في الإمارات وكنا قريبين من تحقيق اللقب لولا بعض التفاصيل الصغيرة في المباراة الأخيرة التي تسببت في تأخرنا بثلاثة أهداف ومنها كثرة الإصابات في الفريق، المهمّ استطعنا الحفاظ على المركز الثاني.

وأكدت الجزائرية نادية تمود مدربة منتخب كرة السلة للسيدات أن المنافسات جاءت قوية والأفضل من بين كل الدورات السابقة، مشيرة إلى أن كرة السلة اللعبة الجماعية الوحيدة التي سجلت مشاركة 6 منتخبات خليجية وهو ما انعكس على مستوى البطولة وجعل المنافسة على المركز الأول صعبة.

من جهته أوضح عصام عبد المعطي مدرب منتخب الإمارات للكرة الطائرة أن المركز الثالث لم يكن طموح الأبيض في هذه الدورة ولكن بحكم الظروف التي مرّ بها الفريق وتعدد الغيابات في صفوفه يعدّ نتيجة مرضية.

من جانبها أعربت خديجة فهد حارسة مرمى منتخبنا الوطني لكرة اليد، عن سعادتها الغامرة بالحصول على لقب أفضل حارسة مرمى بمسابقة كرة اليد ضمن منافسات الدورة، فضلاً عن فخرها بمحافظة الأبيض على وصافة البطولة، مؤكدة أن حصد هذا اللقب وسام على صدرها، إذ إنها كانت تأمل حصد هذا اللقب الغالي قبل انطلاق العرس الخليجي، الذي يضمن مجموعة مميزة من اللاعبات في جميع المنتخبات المشاركة، الأمر الذي زاد من صعوبة المنافسات ومنحها مزيداً من القوة والتشويق.

وأضافت، قدم جميع أعضاء الفريق أداء فنياً مميزاً خلال المنافسات بفضل روحهم الحماسية العالية التي قادتني للحصول على لقب أفضل حارسة، فضلاً عن حرصي الشديد على المحافظة على لياقتي البدنية خلال فترة توقف نشاط الفريق منذ شهر إبريل الماضي مع انتهاء منافسات الدوري الموسم الماضي.