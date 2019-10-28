غرناطة يتصدر «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل غرناطة على أكمل وجه إرجاء «كلاسيكو» كرة القدم الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري بفوزه أمس في المرحلة العاشرة من الدوري على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف.

وفي ظل تأجيل مباراة برشلونة المتصدر السابق وغريمه ريال مدريد إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، ضمن غرناطة البقاء في الصدارة حتى المرحلة المقبلة على الأقل، وذلك بعدما تمكن من رفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من برشلونة الثاني، وريال سوسييداد الثالث الفائز على سلتا فيجو اليوم بالنتيجة ذاتها، وأتليتكو مدريد الفائز على أتلتيك بلباو 2-صفر.

وسبق للفريق الأندلسي أن احتل المركز الأول في مراحل سابقة هذا الموسم، لكنه سرعان ما كان يخسره بمجرد استكمال مباريات المرحلة.