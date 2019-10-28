أبوظبي تقدم نسخة مميزة لبطولة جراند سلام للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اختتمت أمس الأول بصالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو في نسختها ال11، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي شهدت نجاحات عدة ومشاركة 552 لاعباً ولاعبة من 95 دولة وبلغت جوائزها 154 ألف دولار، والتي وفر اتحاد المصارعة والجودو لها كافة متطلبات النجاح والتميز مواصلة لتألق أبوظبي في استضافة البطولة التي تحرص أغلب الدول الأعضاء على المشاركة فيها.

شهدت بطولة عام التسامح توزيع 56 ميدالية ملونة منها 14 ميدالية ذهبية و28 فضية و28 برونزية، وكان لمنتخب كوريا الجنوبية نصيب الأسد فيها بفوزه برصيد 8 ميداليات منحته الصدارة بواقع «3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات»، بعد أن رجحت كفته في منافسات الوزن الثقيل في الجولة الختامية للبطولة بقيادة الكورية القوية في وزن تحت 78 كجم مي جين هان بطلة بطولة الجامعات، والكوري الجنوبي جوهام شو الفائز بذهبية تحت 100 كجم في اليوم الأخير.

وحل منتخب هولندا في المركز الثاني محتفظاً بمركز في بطولة عام زايد 2018 بقيادة بطل العالم الكبير في الوزن الثقيل، دينيس فان دير جيست وزميله المتميز روي ماير روي الفائز بذهبية وزن فوق 100 كجم، والتي حصدت 4 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وبرونزية، وفي المركز الثالث منتخب سلوفينيا «حصان البطولة الأسود» الذي نال 3 ميداليات منها ذهبيتان وفضية.

وكانت أبرز نتائج المنتخبات العربية فوز التونسية نهيل شيخ روحو في وزن فوق 78 كجم، التي خطفت أضواء البطولة النسائية ووضعت منتخب بلادها في مقدمة المنتخبات العربية بالأداء الجاد الذي تميزت به في كل مبارياتها التي خاضتها.

على خط متصل، دشن الاتحاد الدولي للجودو احتفالاته بيوم التسامح الذي يقام يوم 28 أكتوبر من كل عام على هامش بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو بغرس شجرة الغاف التي يعرفها أهل الإمارات وذلك أمام مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور العديد من الشخصيات الرياضية التي تقدمها محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وسيرجي رئيس المنتدى الدولي للصحفيين نائب رئيس الاتحاد الدولي وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، وناصر التميمي أمين خزانة الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة.

وشكر محمد بن ثعلوب الاتحاد الدولي للجودو على اختياره عاصمة التسامح لتكون بداية لاحتفالات الاتحاد الدولي بهذه المناسبة تزامناً مع احتفالات الإمارات بعام التسامح الذي يجسد الكثير من القيم النبيلة.

وقال ماريوس: «هذه لحظة رائعة ومثال مثالي على الوحدة والتضامن والصداقة والتسامح بين الشعوب، ونأمل أن يكون هذا مصدر إلهام للجيل القادم»، وقال: «جاء مفهوم «زرع شجرة» من الرغبة في تعزيز السلام وأيضاً ارتباط رياضتنا بالقيم الاجتماعية في جميع أنحاء العالم».

ومن جهته، توجه عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمهم السخي الذي انعكس وبشكل ملحوظ على تقدم قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب مسيرة المنجزات التنموية التي تعاصرها الدولة، وهنأ النيادي اتحاد الجودو بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري الذي حظيت به البطولة مما يسهم في إثراء الحركة الرياضية وقاعدتها الواعدة بتجارب عالمية مهمة كبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو.