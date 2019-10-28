المطيوعي بطل سباق نزوى للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق دراج نادي أبوظبي الصاعد محمد أحمد المطيوعي، بطولة سباق نزوى للفردي العام للشباب الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس، في منطقة نزوى في الشارقة لمسافة 70 كيلومتراً بمشاركة 37 دراجاً من مختلف الأندية.

ونال المطيوعي المركز الأول بعد نجاحه في إنهاء السباق في ساعة و46 دقيقة، و12 ثانية، بمعدل سرعة بلغ 39 كيلومتراً في الساعة، وبعد منافسة قوية مع دراج النادي العربي عبدالله جاسم الذي حل في المركز الثاني، ودراج نادي التعاون راشد المنصوري صاحب المركز الثالث، والثلاثة من نجوم منتخب الشباب الذي يستعد للبطولة العربية للطريق. وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي، رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة، الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين.