شكرا لقرائتكم خبر عن ماركة لينجارد تخسر في عامها الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت الانتقادات التي طالت نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي جيسي لينجارد، على خلفية إطلاق شركة أزياء تحمل ماركته «JLINGZ»، في خسارة الشركة مبلغ 211688 جنيهاً إسترلينياً في عامها الأول بالسوق.

وتغطي الشركة مبيعات الملابس والأحذية والسماعات التي تحمل ماركته الشهيرة بالاحتفال. وكان روي كين أسطورة النادي تحدث عن إطلاق الماركة قبل خسارة الفريق من ليفربول (3-1) في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقال: «لو كانت هناك غرفة ملابس قوية وجديرة بالاحترام لما رحبت بإطلاق لينجارد شركة أزياء قبل المباراة أمام ليفربول». وعلق جاري نيفيل أسطورة اليونايتد من جهته: «أنا لا أمانع أن يطلق اللاعب شركته الخاصة لكن توقيت إطلاقها قبل ليفربول غير مقبول مطلقاً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركة لينجارد تخسر في عامها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.