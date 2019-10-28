استعدادات مكثفة لانطلاق مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي يوم 18 نوفمبر المقبل في فندق هيلتون الحبتور تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

عقدت موزة المري أمين عام الجائزة اجتماعات مع فريق عمل الأمانة العامة ومع لجنة الاتصال والتسويق في الجائزة لوضع اللمسات النهائية للاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من هذا المؤتمر الرياضي الدولي المهم الذي يأتي تنظيمه لتحقيق أهداف الجائزة ودورها في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وتعزيز القيم النبيلة للرياضة، وأيضاً تمكين المجتمعات.

وقالت المري: تم وضع مبادرات جديدة للفترة المقبلة وفي مقدمتها هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز السلام وقيم التسامح بين أفراد المجتمع الواحد وأيضاً بين المجتمعات المختلفة التي يجمعها حب الرياضة وإيمانها بدورها الكبير في سعادة الشعوب وتعاونها.

وأكد أمين عام الجائزة إن قائمة المتحدثين التي اعتمدها مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة قد تم اختيارها بدقة لكي تجمع بين مكانة المتحدثين على مستوى صناعة القرار الرياضي من مسؤولين حكوميين، وأيضاً على مستوى الإنجازات المرموقة كرياضيين حيث سجّل عدد منهم أسماءهم في سجلات الشرف في الدورات الأولمبية وبطولات العالم كأصحاب إنجازات مميزة وخالدة، إلى جانب أبطال شباب واعدين حققوا إنجازات مهمة في الفترة الماضية ويستعدون لتحقيق إنجازات أكبر خلال الفترة المقبلة، وتحرص الجائزة على دعم جهودهم وتحفيزهم للوصول إلى قمة التنافس في رياضاتهم.

واطلعت المري خلال اجتماع لجنة الاتصال والتسويق للجائزة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، على برنامج العمل للترويج لفعاليات الدورة الحادية عشرة للجائزة، وعلى خطة الترويج للمؤتمر والفعاليات المصاحبة للضيوف والمتحدثين بما يحقق الاستفادة الأمثل من تواجدهم في الدولة وتعريفهم بالتطور الحضاري الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، كما تم اعتماد التصاميم الخاصة بهوية المؤتمر والتجهيزات المستخدمة في تنظيم الجلسات والبث التلفزيوني لها من أجل الوصول إلى ملايين المشاهدين وتوسيع رقعة المستفيدين مما سيطرح فيها من مواضيع مهمة.