فولفسبورج يفرطفي فرصة الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط فولفسبورج في فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أوغسبورج أمس الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل فولفسبورج هدفاً عبر جواو فيكتور في الدقيقة 84 لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو «الفار».

وفشل فولفسبورج في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الوصافة التي كان يحتلها قبل المرحلة، حيث كان يتخلف بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الذي لعب أمس مع ضيفه إينتراخت فرانكفورت.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 17 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فرايبورج الثاني وبفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

في المقابل، بقي أوغسبورج في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.