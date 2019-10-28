انطلاقة واعدة لبطولة بني ياس الدولية للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

انطلقت أمس الأول في صالة بني ياس، البطولة الدولية لكرة السلة رجال، التي تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل. وتأتي منافساتها ضمن بطولة أندية أبوظبي للألعاب الجماعية، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، الذي أعلن تنظيم بطولة أندية العاصمة للألعاب الجماعية التي تشمل رياضات كرة الطائرة والسلة واليد.

وحضر افتتاح البطولة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي، وشهدت المباراة الأولى الافتتاحية فوز نادي الوحدة على نادي الظفرة، بفارق نقطة في مباراة مثيرة لم يتوقع كثيرون أن تنتهي بهذه النتيجة. واعتقد معظم الجمهور الذي تابع المباراة من خلال الأشواط الأولى، أن الفوز في طريقه للظفرة، بعد أن تقدم بفارق وصل إلى أكثر من 8 نقاط، ولكن عزيمة سلة العنابي ولاعبيه أهدتهم الفوز.

وقدمت سلة الشارقة أوراقها بقوة في البطولة من خلال المواجهة الثانية عندما فاز فريق الإمارة الباسمة بسهولة على الفريق الفلبيني بنتيجة 105 -37، ليسجل فارقاً كبيراً من النقاط، ولكن سهولة المباراة لم تنل من متعتها؛ لأن الجماهير الفلبينية الغفيرة حضرت في الصالة مبكراً وشجعت حتى النهاية، وخلقت أجواء مثيرة؛ الأمر الذي سيجعل للفريق الفلبيني حضوراً مميزاً، حتى وإن لم يقدم مستويات كبيرة.

واختتمت مباريات اليوم الأول بلقاء فريق سلة بني ياس صاحب الملعب مع الشانفيل اللبناني؛ الفريق العريق في لقاء حمل طابع الخبرة والمتعة والإثارة، حيث مالت كفة الفوز والنتيجة في آخر المطاف للفريق اللبناني صاحب الخبرة الكبيرة في ملاعب السلة بواقع 90-65.

وتلعب البطولة من مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى بني ياس والجزيرة والشنفيل اللبناني والعين، بينما تضم المجموعة الثانية أندية الشارقة والوحدة والظفرة والفلبين.