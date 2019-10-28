روما يهزم ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز روما على ضيفه ميلان 2- 1 في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية، دك فريق اتالانتا شباك ضيفه أودينيزي 7-1، وقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف.

ورفع اتالانتا رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان وثلاث نقاط عن يوفنتوس.

ورد لاعبو المدرب جان بييرو غاسبيريني بأفضل طريقة على خسارتهم الثقيلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-5 منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا من خلال عرض هجومي رائع فرض فيه المهاجم الكولومبي لويس موريال نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 35 من ركلة جزاء و47 و75 من ركلة جزاء أيضاً، في حين أضاف السلوفيني جوزيب ايليسيتش هدفين (21 و43) والكرواتي باسليتش (52) والعاجي أمد تراوري (83) الهدفين الآخرين. أما اودينيزي فسجل هدفه الوحيد ستيفانو اوكاكا (11).

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب أودينيزي نيكولاس اوبوكو في الدقيقة 32 عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 قبل أن ينهار الضيوف وتتلقى شباكهم ستة أهداف إضافية.