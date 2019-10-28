البولندي كيليسوسكي يتوج ببطولة أقوى رجل في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج البولندي ماثيوز كيليسوسكي بلقب أقوى رجل في العالم في النسخة الثانية من بطولة «ألتيميت سترونج مان» التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في العالم، الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في دبي واحتضن منافساته مضمار ميدان، وبثت العديد من القنوات العالمية منافساته.

وتابع منافسات البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، إلى جانب الآلاف من المشجعين من مختلف الأعمار والجنسيات، كما حضر فعاليات البطولة أيضاً النجم العالمي الأيسلندي هافثور بجورنسون، بطل النسخة الأولى من البطولة وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية، وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، والذي يعد أقوى رجل شهده العالم أجمع، والنجم السينمائي المشهور، ليشجع المتنافسين في البطولة.

كما أشرف على العملية التحكيمية في البطولة إيدي هول السفير العالمي لبطولة «ألتيميت سترونج مان»، وبطل العالم في سباق سترونج مان عام 2017. وفاز كيليسوسكي بالمركز الأول بعد تحقيقه 55 نقطة كاملة، وتغلبه على الأخوين الأسكتلنديين لوك ستولمان، الذي جاء في المركز الثاني، وتوم ستولمان الذي حل ثالثاً، وتمكن الفائزون الثلاثة من رفع أوزان تصل إلى 500 كيلوجرام في أسرع زمن في البطولة.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يتزامن تنظيم بطولة ألتيميت سترونج مان، مع فعاليات أيام تحدي دبي للياقة البدنية، حيث تحولت مناطق عديدة في دولة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص، إلى شعلة من النشاط، وأصبحت ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، حيث حرص الجميع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، أو متابعة أفراد عائلاتهم يمارسون الفعاليات المختلفة، وهذا هو هدف القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم».

وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على دعم التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ويجتذب أكبر عدد من المشاركين والمتابعين لمختلف الرياضات، ولقد أصبحت دبي مدينة التحديات الأقوى من نوعها، حيث سينظم المجلس في ديسمبر المقبل النسخة الثانية من سباق ألترا ماراثون، الذي يقام في محمية المرموم ويعد أطول ماراثون صحراوي في العالم، كما تستضيف دبي العديد من بطولات التحدي التي تتنوع ما بين تحدي الثلج والصحراء والوحل».

وأقيمت البطولة على مدار يومين في منطقتين مختلفتين بمشاركة 20 من أقوى الرياضيين العالميين، وأقيم اليوم الأول في برج بارك بلازا، حيث تنافس الأبطال الأقوى في العالم تحت أطول برج في العالم، مما عكس الترابط بين الحدث والمدينة ورموزها الحضارية والمعمارية الشامخة، وأقيم اليوم الثاني من البطولة في مضمار ميدان؛ المضمار الأكبر والأجمل لسباقات الخيول في العالم الذي يستضيف كأس دبي العالمي للخيول، والعشرات من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية.