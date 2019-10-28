صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام بصعوبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب ليفربول الطاولة على ضيفه توتنهام، وحسم قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمصلحته 2-1، معيداً الفارق إلى ست نقاط بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاجأ توتنهام ليفربول بهدف مبكر في الثانية 47 عبر قائده هاري كاين، لكن ليفربول رد بهدفين في الشوط الثاني عبر قائده جوردان هندرسون (52) ونجمه الدولي المصري محمد صلاح (75 من ركلة جزاء).

وهذا هو الفوز التاسع لليفربول هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 28 نقطة مقابل 22 لمانشستر سيتي الفائز على ضيفه أستون فيلا 3-صفر السبت، فيما مني توتنهام بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتابع أرسنال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس 2-2، علماً أن «المدفعجية» تقدم 2-صفر، في حين فاز مانشستر يونايتد على نرويتش سيتي 3-1، وأهدر لاعباه راشفورد ومارسيال ركلتي جزاء.

وهذا هو الفوز الأول لمانشستر يونايتد بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم، والأول خارج قواعده، فرفع رصيده إلى 13 نقطة، وصعد إلى المركز السابع.