كلوب يتحدث عن حجم إصابة صلاح.. وصحفي إنجليزي يصدم عشاق الفرعون

كتب: ضياء السقا

لم يستطع النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إكمال مباراة فريقه أمام توتنهام، التي أقميت مساء الأحد، وانتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف، بسبب تعرضه للإصابة.

وسقط صلاح في الدقيقة 85، ليشكو من تجدد إصابته في الكاحل الأيسر، قبل أن يخرج من الملعب على قدميه، ويحل بدلا منه جوميز، وسط تصفيق حاد من الجماهير.

وتجددت شكوى صلاح، من الإصابة في الكاحل الأيسر، والتي سبق وأن تعرض لها أمام ليستر سيتي، وغاب على إثرها عن مباراة مانشستر يونايتد.

من جانبه، كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن صلاح خرج بسبب إصابته في الكاحل، ولكنها ليست خطيرة.

وفي سياق متصل، توقع الصحفي ديفيد مادوك، بـ"ميرور" الإنجليزية، عدم لحاق صلاح بمباراة مانشستر سيتي، بالجولة الـ12 يوم 10 نوفمبر المقبل.

Advertisements

وكتب مادوك، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "تبدو الأخبار سيئة لليفربول، محمد صلاح كان يسير في النفق المؤدي إلى غرف الملابس وهو يضع علبة ثلج ضخمة على كاحله".

وأضاف: "هناك شكوك الآن حول إمكانية مشاركة صلاح أمام مانشستر سيتي، يوم 10 نوفمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصابة السابقة التي تعرض لها في الكاحل قبل فترة التوقف الدولي أبعدته 3 أسابيع".

وأحرز النجم المصري هدف فوز ليفربول في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس.

ووصل الفرعون إلى الهدف رقم 50 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

كما أصبح بذلك صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 خلال 58 مباراة، وذلك بعد روجر هانت الذي سجل 50 هدفًا خلال 55 لقاء.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع توتنهام للمركز الـ11 بـ12 نقطة.