مونشنجلادباخ يفوز على أينتراخت ويعود لصدارة الدوري الألماني









اسماء السيد - فاز بروسيا مونشنجلادباخ 4-2 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

وحول ماركوس تورام تمريرة بريل إمبولو إلى داخل الشباك في الدقيقة 28 وأضاف أوسكار فيندت الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول إذ بدا أن مونشنجلادباخ في طريقه لفوز سهل.

لكن أينتراخت انتفض بعد الاستراحة وسيطر على المباراة في الشوط الثاني المتقلب إذ لم يظهر الإرهاق على الفريقين رغم خوضهما مباراتين في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وقلص الفريق الضيف الفارق عبر داني دا كوستا ثم أهدر العديد من الفرص الخطيرة وكان اللوم على الياباني الدولي داتشي كامادا.

وعاقب نيكو إلفيدي منافسه بضربة رأس في الدقيقة 75 ليجعل النتجية 3-1 لكن أينتراخت لم يستسلم وقلص الفارق مرة أخرى بضربة رأس من مارتن هينترجر.

غير أن الفريق الضيف لم يملك أي رد بعدما هز دينيس زكريا الشباك من 16 مترا بعد تمريرة لارس شتيندل وحافظ مونشنجلادباخ على تفوقه ليكبد أينتراخت أول هزيمة في آخر ست مباريات في الدوري.

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وقال ماركو روزه مدرب مونشنجلادباخ "بينما الوقت ما زال مبكرا في الموسم فنحن نتقبل صدارة الدوري بسعادة.

"فوق كل شيء نحن سعداء بالفوز ومجمل الأداء ضد فرانكفورت. لكن ما زلنا نستطيع التطور في كل شيء".

وانفرد مونشنجلادباخ بصدارة الدوري برصيد 19 نقطة مستفيدا من تعادل فولفسبورج بدون أهداف مع أوجسبورج في وقت سابق من اليوم الأحد.

ويملك بايرن، الذي انتصر 2-1 على ضيفه أونيون برلين أمس السبت، 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة على فرايبورج وفولفسبورج ونقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

ملخص مباراة مونشنغلادباخ واينتراخت فرانكفورت:

ملخص مباراة فولفسبورغ واوغسبورغ:

