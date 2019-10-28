شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد النادى الأهلى اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها عودة الفريق الكروى للتدريبات بـ12 لاعبا فقط نظرا لإنضمام باقى اللاعبين لمعسكر المنتخب الاولمبى والاول .

فيديو وصور .. الأهلى يعود للتدريبات بمشاركة 12 لاعبا

عاد الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الى التدريبات الجماعية اليوم الاحد عقب الراحة لمدة 48 ساعة عقب أعلان تأجيل مباريات بطولة الدورى المصرى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى مصر مطلع الشهر المقبل .

محمد الشناوى: لم أنشغل بالعروض الأوروبية و عصام الحضرى أسطورة

قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لم ينشغل بالعروض التي انتشرت عبر تقارير خارجية للانضمام إلى الدوريات الأوروبية موضحا أنه ينشغل بدوره وواجبه تجاه الأهلي وجماهيره، والدليل على ذلك هو مستواه الثابت في الفترة الأخيرة.

حمدى فتحى عقب الانضمام للمنتخب: إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع

نشر حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي منتخب مصر عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعليقا على اختياره ضمن قائمة المنتخب الأول قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

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فيديو .. تورته وحضن فايلر ونيولوك هانى فى احتفال الاهلى بعيد ميلاد " سيد عبد الحفيظ "

احتفل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ولاعبى الأهلى بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء ونجم الفريق السابق، الـ 42 ، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر من عام 1977، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك، فيديو خلال الاحتفال عقب مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش

كونسلتو الماني لمحمد محمود قبل اجراء جراحة الصليبي

يخضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لكونسلتو طبي في المانيا اليوم الاثنين، لدراسة اصابته بالتحديد قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً.

مران الأهلي بلا أجانب بعد قبول طلب الخماسي

حصل خماسي الأهلي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا وأليو ديانج لاعبو الفريق الأول لكرة القذم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر بالسفر إلى بلادهم لقضاء إجازة قصيرة.