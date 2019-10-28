أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 27 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. Advertisements انفو جراف.. 32 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتىّ كينيا وجزر القمر كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بشكل رسمى عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

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