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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 27 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر

البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر

 

البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر

 

انفو جراف.. 32 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتىّ كينيا وجزر القمر

 

انفو جراف.. 32 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتىّ كينيا وجزر القمر

 

برج العرب يستضيف معسكر المنتخب الأول 5 نوفمبر استعدادا لمواجهة كينيا

 

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المنتخب الأوليمبى يتدرب

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مران الأهلي بلا أجانب بعد قبول طلب الخماسي

محمود علاء يتلقى عروضا خليجية للرحيل عن الزمالك فى يناير

 

 

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