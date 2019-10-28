بعثة المصري تغادر سيشل عائدةً إلى أرض الوطن صباح غداً الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق المصري البورسعيدى صباح غداً الإثنين مقر اقامتها بأحد فنادق العاصمة فيكتوريا متوجهة إلى مطار سيشل الدولي ، حيث ستستقل البعثة في التاسعة إلا الثلث بتوقيت سيشل طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى إمارة دبي ، لتصل إلى دبي في تمام الواحدة والربع ظهراً بتوقيت دبي ، فيما تقضي البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تستقل الطائرة المتجهة الى القاهرة لتصلها بمشيئة الله تعالى في الخامسة والربع مساء غدا الاثنين. كان المصرى قد حقق فوزا غاليا ظهر اليوم على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة أحرزها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى اوستن اموتو واحمد جمعة . موعد مباراة الإياب بين المصري وبطل السنغال موعد مباراة الإياب بين المصري وبطل السنغال ويلتقى المصري مع كوت دى اور فى لقاء الإياب يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الثالثة عصرا .

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