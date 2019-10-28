شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. الأهلى يعود للتدريبات بمشاركة 12 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الى التدريبات الجماعية اليوم الاحد عقب الراحة لمدة 48 ساعة عقب أعلان تأجيل مباريات بطولة الدورى المصرى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى مصر مطلع الشهر المقبل .

منح السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي راحة إضافية لعدد من اللاعبين الدوليين والأجانب الذين تغيبوا عن مران اليوم.

وغاب لاعبو المنتخب الأولمبي بالإضافة للدوليين المتوقع انضمامهم لمنتخب مصر، واللاعبون الأجانب الذين يقضون إجازة في بلادهم.

وشارك في مران الأهلي اليوم 12 لاعبًا فقط، وهم شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وحسين السيد وصالح جمعة، وحسام عاشور ورامي ربيعة وأحمد الشيخ ومروان محسن وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.

واشتملت التدريبات على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات الكرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري والتي تبدأ بمواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا في 29 من نوفمبر المقبل.

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