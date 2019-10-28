اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 27 / 10 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 27 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها انضمام 5 لاعبين من الفريق الأبيض إلى قائمة المنتخب الوطنى.

"زيزو" أحدث لاعبى الزمالك المنضمين للمنتخب الوطنى

أخطر مسؤولو الزمالك أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، بأنهم تلقوا إخطاره بشأن انضمامه للمنتخب الوطنى فى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه غداً الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وبذلك يكون لاعبو الزمالك المنضمون لمعسكر المنتخب هم محمود علاء وطارق حامد ومحمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو ويعد انضمام الأخير لأول مرة بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنى بداية من الغد على أن ينضم له لاعبى الفريق الأبيض بعد الحصول على راحة سلبية بعد المشاركة مع الفريق الأبيض فى الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى.

وتمسك مسؤولو نادي الزمالك بتواجد اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول في معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر والذي سيبدأ الخميس المقبل ويستمر لمدة 4 أيام وتوصل الجهاز الفني لمنتخب مصر لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك، على انضمام لاعبي الأبيض لمعسكر الفراعنة غدًا الاثنين، على أن يعودون للزمالك والانتظام في معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر بداية من الخميس، على أن يستعيد منتخب مصر لاعبي الأبيض عقب نهاية معسكر أكتوبر.