اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 27 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 27 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها انضمام 5 لاعبين من الفريق الأبيض إلى قائمة المنتخب الوطنى.
"زيزو" أحدث لاعبى الزمالك المنضمين للمنتخب الوطنى
أخطر مسؤولو الزمالك أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، بأنهم تلقوا إخطاره بشأن انضمامه للمنتخب الوطنى فى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه غداً الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وبذلك يكون لاعبو الزمالك المنضمون لمعسكر المنتخب هم محمود علاء وطارق حامد ومحمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو ويعد انضمام الأخير لأول مرة بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الماضية.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنى بداية من الغد على أن ينضم له لاعبى الفريق الأبيض بعد الحصول على راحة سلبية بعد المشاركة مع الفريق الأبيض فى الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى.
وتمسك مسؤولو نادي الزمالك بتواجد اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول في معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر والذي سيبدأ الخميس المقبل ويستمر لمدة 4 أيام وتوصل الجهاز الفني لمنتخب مصر لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك، على انضمام لاعبي الأبيض لمعسكر الفراعنة غدًا الاثنين، على أن يعودون للزمالك والانتظام في معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر بداية من الخميس، على أن يستعيد منتخب مصر لاعبي الأبيض عقب نهاية معسكر أكتوبر.
ميتشو يرفض السفر إلى صربيا فى إجازة الزمالك بسبب برنامج معسكر أكتوبر
الزمالك يربط عودة كاسونجو على حساب "بوطيب" بموافقة ميتشو
ربط مسؤولو الزمالك عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته لفريق الوداد البيضاوى المغربى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بموافقة الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق وفسخ كاسونجو عقده مع الوداد المغربى لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ إعارته لصفوف الفريق المغربى فى بداية الموسم الجارى، فى إطار صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، لاعب الوداد السابق إلى الزمالك.
محمود علاء يتلقى عروضا خليجية للرحيل عن الزمالك فى يناير
ورفض مسؤولو الزمالك رحيل محمود علاء عن الزمالك فى بداية الموسم الجارى، رغم العروض الجيدة التى تلقاها بعد تمسك إدارة النادى باستمراره مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.
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