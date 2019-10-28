شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: لم أنشغل بالعروض الأوروبية و عصام الحضرى أسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لم ينشغل بالعروض التي انتشرت عبر تقارير خارجية للانضمام إلى الدوريات الأوروبية موضحا أنه ينشغل بدوره وواجبه تجاه الأهلي وجماهيره، والدليل على ذلك هو مستواه الثابت في الفترة الأخيرة.

وأكد الشناوي أن المنافسة بينه وبين على لطفى وشريف إكرامي تصب في مصلحة الأهلي، موضحا أن الحراس الثلاثة يساندون بعضهم بشكل دائم حيث أن البطولة والنتائج التي يحققها الفريق تكتب باسم جميع اللاعبين، وليست التشكيلة الأساسية فقط.

ونفى حارس الأهلي عقد جلسات مع المسئولين في القلعة الحمراء لمناقشة عروض الاحتراف والحصول على وعد بالموافقة في حال تلقى عرضا مناسبا من الخارج.

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وكشف الشناوي أن أصعب لحظة مرت عليه هي لحظة الخروج من بطولة الأمم الأفريقية مبكرا على يد جنوب أفريقيا، موضحا أنه كان يأمل أن يحقق المنتخب أحلام الجماهير العريضة.

ووصف الشناوي زميله السابق فى المنتخب عصام الحضري بأنه أسطورة حراسة المرمى فى مصر، موضحا أنه لعب أساسيا على حساب الحضري جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين.