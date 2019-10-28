شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: لم أنشغل بالعروض الأوروبية و عصام الحضرى أسطورة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الشناوي أن أصعب لحظة مرت عليه هي لحظة الخروج من بطولة الأمم الأفريقية مبكرا على يد جنوب أفريقيا، موضحا أنه كان يأمل أن يحقق المنتخب أحلام الجماهير العريضة.
ووصف الشناوي زميله السابق فى المنتخب عصام الحضري بأنه أسطورة حراسة المرمى فى مصر، موضحا أنه لعب أساسيا على حساب الحضري جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين.
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