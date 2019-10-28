7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 27 / 10 / 2019 أبرزها ، برج العرب يستضيف معسكر المنتخب الأول 5 نوفمبر استعدادا لمواجهة كينيا البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. Advertisements انفو جراف.. 32 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتىّ كينيا وجزر القمر كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بشكل رسمى عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

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