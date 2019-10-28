شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يثير الجدل ببوست بعد اختيارات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الجدل ببوست مثير عقب إعلان حسام البدرى المدير الفنى لقائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

وكتب خالد قمر بوست على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك قائلا " ابتديناها بدرى اوى جايه جايه غصب عن حد " فى الوقت الذى لم يشير إلى ما يقصده ، بينما جاءت التعليقات لتؤكد له أنه كان الاحق وأن انضمامه للمنتخب مسألة وقت .

ويمر خالد قمر بمرحلة كبيرة من التألق خلال الوقت الحالى مع الإتحاد السكندرى سواء محليا او عربيا ويعد المهاجم الاول لدى طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر .

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كان حسام البدرى قد أعلن عن اختياره 32 لاعبا للمعسكر المقبل للمنتخب من بينهم أربع مهاجمين وهم احمد حسن كوكا المحترف بالبرتغال وحسام حسن مهاجم سموحه ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي .