اخبار الرياضه

خالد قمر يثير الجدل ببوست بعد اختيارات المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يثير الجدل ببوست بعد اختيارات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الجدل ببوست مثير عقب إعلان حسام البدرى المدير الفنى لقائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

وكتب خالد قمر بوست على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك قائلا " ابتديناها بدرى اوى جايه جايه غصب عن حد " فى الوقت الذى لم يشير إلى ما يقصده ، بينما جاءت التعليقات لتؤكد له أنه كان الاحق وأن انضمامه للمنتخب مسألة وقت .

ويمر خالد قمر بمرحلة كبيرة من التألق خلال الوقت الحالى مع الإتحاد السكندرى سواء محليا او عربيا ويعد المهاجم الاول لدى طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر .

Advertisements

كان حسام البدرى قد أعلن عن اختياره 32 لاعبا للمعسكر المقبل للمنتخب من بينهم أربع مهاجمين وهم احمد حسن كوكا المحترف بالبرتغال وحسام حسن مهاجم سموحه ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي .

 


خالد قمر

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد قمر يثير الجدل ببوست بعد اختيارات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا