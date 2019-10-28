شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى عقب الانضمام للمنتخب: إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي منتخب مصر عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعليقا على اختياره ضمن قائمة المنتخب الأول قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021. وجاء حمدى فتحي قائلًا:"الحمد لله على ثقة الجهاز الفنى للمنتخب المصرى ليا واستدعائى لمباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا 2021 وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع.. دعواتكم ليا من القلب ". أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وشملت القائمة 32 لاعبا هم : Advertisements محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).



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