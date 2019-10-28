نوران جوهر تقصي ثنائي عائلة جيليس وتتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفازت نوران في مباراة دور ال 16 على البلجيكية تيني جليس المصنفة رقم 26 على العالم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-3، 11-6.
ومن الطريف أن نوران كان قد تأهلت إلى دور ال 16 بعد الفوز على نيلي جيليس شقيقة تيني وبذلك تكون نوران أقصت الشقيقتين من بطولة العالم.
وتترقب نوران جوهر التقدم في التصنيف العالمي الجديد المرتقب صدوره أول نوفمبر المقبل، إلى المركز الثاني لأول مرة في تاريخها وذلك بعدما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.
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