شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المنتخب الأوليمبى بعد تحسن طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، المدير الفنى تدريباته استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو وخاض المنتخب مرانا قويا على الملعب الفرعى باستاد القاهرة شارك فيه جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم مصطفى محمد الذى شارك مع فريقه الزمالك فى البطولة الإفريقية.

وعقد غريب جلسة مطولة مع اللاعبين شرح خلالها خطة إعداد المنتخب الخاصة بالمرحلة المقبلة وشدد عليهم بضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الهدف بالفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل للأولمبياد. وسادت حالة من الارتياح بعد التأكد من جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، وقدرته على المشاركة فى المباريات،

وكان طاهر قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإنتاج الحربى، وغاب عن معسكر المنتخب الأوليمبى الماضى قبل اكتمال شفائه خلال الأيام الماضية.