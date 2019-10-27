شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراقب مدافع إنبى فى «كان» الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع مدافع قوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما لاحظ المدير الفنى الإصابات المتكررة لثلاثى الدفاع رامى ربيعة وسعد سمير ومحمود متولى، وأكد فايلر أن الفريق بحاجة للتعاقد مع مدافع، خاصة أنه يسعى لتجهيز الفريق بشكل قوى من أجل التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا والحفاظ على لقب الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم ترشيح أسامة جلال مدافع إنبى، والمنتخب الأوليمبى، خاصة فى ظل المفاوضات التى خاضها مسؤولو الأهلى مع اللاعب، الذى رحب بالانتقال للقلعة الحمراء ولكن المغالاة المادية لنادى إنبى حالت دون إتمام الصفقة فى الصيف الماضى، ومن المنتظر أن يتابع فايلر مستوى اللاعب خلال مباريات المنتخب الأوليمبى فى بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر فى نوفمبر المقبل من أجل الحكم على مستواه قبل التعاقد معه بشكل رسمى.

من جهة أخرى، أستأنف الفريق الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمرحلة المقبلة، وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين فى إطار البرنامج الخاص بالفريق خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.

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وعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق بالأمس، من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق فى دورى أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن فترة توقف مسابقة الدورى تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ نهاية الشهر الجارى بخوض معسكر إعداد خارجى فى الإمارات، على أن تعقبه مرحلة أخرى فى القاهرة عقب العودة من الخارج، استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلى والإفريقى.

كما عقد المدير الفنى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس، تحدث خلالها عن العديد من المحاور يأتى فى مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، كما طالب عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة اساسياً فى مقدمتهم صالح جمعه باستغلال معسكر الإمارات من أجل إقناع الجهاز الفنى بقدراتهم الفنية والبدنية من أجل الدخول ضمن حسابات الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبى الألمانى الذى سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب محمد محمود للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية. كان الفريق الطبى الألمانى قد حدد الثلاثاء القادم موعدا لإجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية التمهيدية خلال الساعات المقبلة فى ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة غدا الثلاثاء، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضى.