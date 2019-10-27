شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث الاستعدادات للبطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحث وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، مع اللجنة المنظمة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية، تحت 23 سنة، لكرة القدم والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019، بحضور السيد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم، وممثلى مختلف الجهات الأمنية المعنية، وممثلى استادى القاهرة والسلام، وممثلى الشركات المعنية بتذاكر المباريات، والشركة الأمنية الخاصة بتأمين المباريات، واللجان الفنية المنظمة للبطولة.
وناقش وزير الرياضة، خلال الاجتماع، كل الموضوعات والتفصيلات المتعلقة بكل أوجه تنظيم البطولة لوضع اللمسات النهائية لها، وتضمن ذلك التجهيزات وكل الاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات، والحضور الجماهيرى، وأماكن طرح تذاكر المباريات وأسعار فئاتها، والبنية المعلوماتية.
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