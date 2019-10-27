شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف باقى مستحقات ومقدمات عقود اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفنى للفريق، بضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط بفترة الانتقالات الشتوية المقررة فى يناير المقبل، وذلك لدعم هذا المركز الذى يشهد أزمة حقيقية، بعد إصابة الثنائى محمود عبدالعزيز ومحمد حسن، وإن كان الأخير فى طريقه للتعافى ويخوض حاليًا برنامجًا تأهيليًا قارب على الانتهاء منه، لكن ميتشو أكد احتياج الفريق للاعب وسط، حتى لا يتعرض لمثل هذه الأزمة مرة أخرى، خصوصًا أن إصابة محمود عبدالعزيز ستأخذ وقتًا طويلًا، ولا يوجد بديل لطارق حامد أو فرجانى ساسى.

فيما استقر الجهاز الفنى على خوض 3 مباريات ودية، خلال معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر، التى استقر الجهاز الفنى على خوض معسكر داخلى بأحد الفنادق بها، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها لهم الصربى عقب مباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى حقق فيها المارد الأبيض الفوز والتأهل لدور المجموعات، لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدورى وخوض غمار دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقرر ميتشو خوض مران وحيد على ملعب النادى، قبل التوجه للمعسكر فى مدينة 6 أكتوبر، وكلف ميتشو الجهاز الإدارى بالفريق بضرورة التنسيق وترتيب مباريات ودية خلال المعسكر لتحديد الاستفادة القصوى منه، بعد رفض الصربى خوض معسكر خارجى بسبب غياب اللاعبين الدوليين الذين سينضمون للمنتخبين الوطنيين الأول والأوليمبى، والمنتخب التونسى.

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وفى شأن مختلف، حدد نادى مازيمبى الكونغولى 30 نوفمبر المقبل، موعدًا لمواجهة الزمالك فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، واختار مازيمبى، يوم الأحد 30 نوفمبر فى الثالثة عصرًا، كما حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم موعد مباراة الزمالك مع أول أغسطس، بطل أنجولا، بالجولة الثانية من دور المجموعات والتى سَتُقام يوم 7 ديسمبر، كما حدد الاتحاد الإفريقى كذلك موعد مباراة الزمالك مع زيسكو بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهو 28 ديسمبر عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه قام بصرف باقى مستحقات ومقدمات عقود لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك تنفيذًا لوعده لهم بصرف المستحقات قبل موعد أقصاه 30 أكتوبر الجارى، وذلك عقب انتعاش خزينة النادى ببعض الأموال.

وأضاف رئيس النادى أنه فى الوقت الحالى لا يوجد لاعب بالفريق لديه أى مستحقات متأخرة لدى النادى، وأن الهدف من ذلك توفير الاستقرار والهدوء للاعبين قبل خوض معسكر الفريق استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى العام، بالإضافة إلى الدخول فى المعترك الإفريقى، نهاية نوفمبر المقبل.

كما شدد، على دعمه للصربى ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفنى للفريق، ضد الهجوم الذى يتعرض له خلال الفترة الماضية، وطالب جماهير الزمالك بالوقوف خلفه وخلف الفريق حتى يصل الجميع للهدف المنشود وهو تحقيق الدورى وبطولة دورى أبطال إفريقيا، كما أشار إلى أن ما يحدث من هجوم على المدير الفنى والتقليل من إمكانياته ما هو إلا محاولة لهدم استقرار الفريق، والتأثير على اللاعبين والجهاز، مما سيترتب عليه تخبط فنى، وهو ما لن يسمح به مجلس إدارة الزمالك.