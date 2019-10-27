شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل» مطلوب فى 3 أندية خلال الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات مسعود أوزيل، لاعب وسط أرسنال، مطلوبًا فى الدورى الإيطالى من عملاقى ميلانو، وفقًا لتقرير صحفى، فقد ذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى أن إنتر وميلان لم يتنازلا بعد عن فكرة ضم لاعب الجانرز، الدولى الألمانى السابق، وبالإضافة إلى ميلان وإنتر، دخل منافس جديد فى السباق، وهو لوس أنجلوس جالاكسى.

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ويأتى ذلك، بينما يبدو أن رحلة النجم السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، قد أوشكت على الانتهاء فى النادى الأمريكى، وسينتهى عقد «إبراهيموفيتش» بنهاية ديسمبر المقبل.

وبالتالى ستكون هناك قدرة مالية لدى جالاكسى على دفع راتب «أوزيل».

وتراجعت مشاركات «أوزيل» مع أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسبانى أوناى إيمرى، هذا الموسم، وبات النادى اللندنى فى حاجة للتخلص منه بسبب راتبه، الذى يصل إلى 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.