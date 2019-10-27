شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارة» تاريخ فتحى أم نجومية صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» أن أحمد فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، هدد بالاعتزال الدولى فى حالة سحب شارة القائد منه ومنحها إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ووفقا لمصدر مطلع - طلب عدم نشر اسمه - فإن أحمد فتحى، أكد للمقربين منه أنه لن يسمح بسحب الشارة منه نهائيا طالما انضم إلى معسكر المنتخب الوطنى، باعتبار أنه يمتلك تاريخا كبيرا مع المنتخبات الوطنية لا يمكن أن يلاحقه فيه أحد فى الجيل الحالى، وعدد نجم الأهلى إنجازاته التاريخية التى حققها مع المنتخبات الوطنية سواء بحصوله على بطولة أمم إفريقيا للشباب أو مشاركته فى أوليمبياد لندن 2012 مع المنتخب الأوليمبى الذى كان يقوده هانى رمزى، بالإضافة إلى أنه من اللاعبين القلائل من الجيل الذهبى الذى ساهم بقوة فى حصد ثلاث بطولات أمم إفريقيا فى 2006 و2008 و2010، وقال فتحى للمقربين منه بالحرف الواحد «لو مش عاوزين يضمونى براحتهم.. بس طول ما أنا موجود سأكون قائد للمنتخب طالما أننى الأحق والأقدم من بقية اللاعبين»، وشدد فتحى خلال جلسته مع عدد من اللاعبين المقربين منه على أنه يعتز بمحمد صلاح نجم الكرة المصرية، وأن علاقتهما أكبر من افتعال أزمة لم يكن لهما يد فيها، وفى المقابل أكد مصدر داخل المنتخب الوطنى أن «مو» لم يطلب الشارة ولم يفكر فيها نهائيا، لافتا إلى أن نجم ليفربول الإنجليزى يبتعد عن أى أمور قد تثير مشكلة مع زملائه، بل يكون دائما حريصا على مساندة اللاعبين فى مشاكلهم سواء داخل معسكرات المنتخب الوطنى أو خارجها، وقال أحد اللاعبين: «اتحاد الكرة يرغب فى إقحام محمد صلاح فى مشكلة ليس له علاقة بها»، مؤكدا أن الشعبية العالمية التى حققها «مو» تدفعه إلى عدم التفكير فى مثل هذه الأمور.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه حسام البدرى، المدير الفنى من الجهاز المعاون عدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية فى هذا الشأن حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ، خصوصا أن الجهاز الفنى يرغب فى عدم افتعال أى مشكلة مع العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة سواء محمد صلاح أو أحمد فتحى، وقال أحد أفراد الجهاز الفنى: إن اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية الأكبر فى إثارة المشكلة بعد أن حاول عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة مصالحة محمد صلاح بعد مشكلة التصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم خلال الحفل الذى نظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بالإعلان عن تنصيبه حاملا لشارة المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة دون الحصول على رأى اللاعبين الكبار بالفريق وهو ما أثار حفيظتهم فى المعسكر السابق، وينتظر أن يجتمع حسام البدرى، المدير الفنى مع الثنائى أحمد فتحى ومحمد صلاح فى حالة انضمام كليهما للمعسكر المقبل المزمع إقامته فى نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتى كينيا وجزرالقمرالمقرر إقامتهما يومى 14 و18 من نفس الشهر من أجل شرح ملابسات المشكلة حتى لا يكون هناك فتنة بين اللاعبين.

من جهة أخرى يجتمع اليوم – الإثنين- الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى من أجل مناقشة اختيار القائمة التى ستنضم للمعسكر المقبل ووضع برنامج الإعداد الذى سيتم تنفيذه قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر.