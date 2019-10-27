شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح حجم إصابة محمد صلاح أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفصح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وخروجه أمام نادي توتنهام.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «مو يعاني من إصابة في نفس الكاحل (الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر أمام ليستر سيتي)، إنه يتألم فقط كلما استمر في اللعب».

وفاز الريدز بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة في ملعب الأنفيلد.

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وأضاف كلوب: «ليست مشكلة كبيرة، ستختفي في يوم من الأيام، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي».

وعندما سُئل عن حالة فيرجيل فان دايك الذي عانى من إصابة أيضًا، قال: «فان دايك تعرض لكدمة في الساق، أمر مؤلم، ولكنه سيكون على ما يرام».

وخرج محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، مستبدلاُ، أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب قبل أن يتدخل أفراد الجهاز الطبي، قبل أن يستقر يورجن كلوب على سحب لاعبنا الدولي والدفع بجو جوميز في الدقيقة 85.

وسجل صلاح، هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، إذ تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الريدز على السبيرز، بهدفين مقابل واحد.